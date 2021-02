Abruzzo: oggi ad Avezzano i funerali delle quattro vittime della tragedia del Monte Velino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno oggi pomeriggio con inizio alle ore 15 ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, i funerali dei quattro escursionisti Valeria Mella, 25 anni, fisioterapista e amante del teatro, Gianmarco Degni, 26enne studente, Gian Mauro Frabotta, 33 anni, ingegnere dell'Eni, e Tonino Durante, 60 anni, proprietario di un negozio di coltelleria collettoria e grande appassionato di montagna. I quattro erano tutti di Avezzano e molto conosciuti sono morti perché travolti e uccisi da una valanga sul Monte Velino. I loro corpi sono stati ritrovati dopo quasi un mese di ricerche. Una tragedia che ha toccato l'intero Abruzzo, e non solo, e che ha visto impegnati in questi giorni decine e decine di soccorritori della protezione civile, del volontariato, della Guardia di Finanzia, Esercito e tanti altri in una gara generosa senza sosta nonostante le avversità del tempo ed il pericolo di eventuali altre valanghe. La Camera ardente allestita nella Cattedrale dei Marsi resterà aperta fino alle ore 13 di oggi è stata meta incessante di migliaia di persone che hanno voluto testimoniare cordoglio e solidarietà (Gru)