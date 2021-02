Usa-Iran: consigliere sicurezza nazionale Sullivan, ripresi colloqui su ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intrapreso colloqui con l'Iran in merito agli ostaggi statunitensi detenuti dalla Repubblica islamica. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, nel corso di una intervista all'emittente "Cbs", ricordando che ad oggi almeno 5 cittadini statunitensi sono agli arresti in Iran. "Intendiamo comunicare in maniera molto diretta con gli iraniani in merito allo scandalo completo, alla catastrofe umanitaria che è rappresentata dall'ingiusta e illegale detenzione di cittadini statunitensi in Iran", ha detto Sullivan. "Abbiamo cominciato a comunicare con gli iraniani a questo proposito, sì", ha aggiunto il funzionario. "Il nostro messaggio deciso agli iraniani è che non accetteremo alcuna intesa a lungo termine se continueranno a detenere cittadini statunitensi in maniera ingiusta e illegale. Riportare quegli americani al sicuro a casa sarà una delle priorità di questa amministrazione", ha affermato Sullivan. Per quanto riguarda le ambizioni nucleari di Tehran, il consigliere per la sicurezza nazionale ha dichiarato che "Joe Biden è determinato a impedire che l'Iran acquisisca un'arma nucleare. In secondo luogo, ritiene che una diplomazia attenta e risoluta costituisca il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo".(Nys)