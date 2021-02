Usa: Faa blocca a terra i Boeing 777 dopo l'esplosione di un motore in volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Aviation Administration (Faa, l'autorità Usa per la regolamentazione dell'aviazione civile) ha diramato una direttiva di emergenza ieri, 21 febbraio, dopo l'esplosione in volo del motore di un velivolo di linea Boeing 777-200 in volo alle porte di Denver, nel Colorado. La direttiva richiede ispezioni immediate su tutti i velivoli simili a quello coinvolto nell'incidente. Il direttore della Faa, Steve Dickson, ha annunciato nella serata di ieri che la direttiva comporterà ispezioni immediate di tutti i Boeing 777 dotati di un "certo tipo" di motori. Secondo la stampa Usa, l'annuncio comporta di fatto la messa a terra di tutti i 777 equipaggiati con turboventole Pratt & Whitney uguali a quella esplosa in volo. La stampa Usa ha pubblicato frattanto le immagini di grosse componenti del motore del velivolo che ieri è esploso poco dopo il decollo; i frammenti del motore sono caduti su un centro abitato, e fortunatamente non hanno causato vittime o feriti. Il velivolo è riuscito ad atterrare nonostante il guasto. (Nys)