Ricerca: si prevedono oltre 1,4 milioni di morti per tumori nel 2021 nell'Ue e nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario mettere a disposizione risorse adeguate per controllare il cancro al pancreas, una neoplasia che è quasi invariabilmente letale e per la quale sono stati compiuti pochi progressi negli ultimi 40 anni. Secondo le ultime proiezioni di decessi per cancro nell'Ue e nel Regno Unito per il 2021 pubblicate oggi sulla importante rivista oncologica Annals of Oncology i tassi di mortalità per tumore al pancreas rimarranno approssimativamente stabili per gli uomini, ma continueranno ad aumentare nelle donne nella maggior parte dei paesi dell'Ue. La ricerca è stata supportata da un grant dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro alla dottoressa Eva Negri dell'Università Statale di Milano. Circa 42.300 e 5 mila uomini rispettivamente nell'UE e nel Regno Unito moriranno di cancro al pancreas entro la fine di quest'anno. Il tasso di mortalità standardizzato per età negli uomini sarà di 8 su 100 mila e di 6,5 su 100 mila rispettivamente nell'Ue e nel Regno Unito quest'anno. D'altra parte, grazie agli andamenti favorevoli di molti tumori comuni, i tassi di mortalità per l'insieme di tutti i tumori diminuiranno del 7% negli uomini e del 5% nelle donne tra il 2015 e il 2021 nella maggior parte dei paesi dell'Ue e nel Regno Unito. Il professor Carlo La Vecchia dell'Università Statale di Milano afferma: "Tra i principali tumori, il cancro al pancreas è il quarto più comune ed è l'unico che non ha mostrato una riduzione complessiva dei tassi di mortalità negli ultimi tre decenni in Europa in entrambi i sessi. È importante che si forniscano risorse adeguate per la prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione del cancro al pancreas al fine di migliorare queste tendenze nel prossimo futuro. Se il cancro viene rilevato precocemente, è possibile trattarlo con successo, ma la maggior parte dei casi è avanzata al momento della diagnosi. Evitare il fumo e il consumo eccessivo di alcol, controllare il peso e, quindi, il diabete sono i principali modi che conosciamo per prevenire il tumore de pancreas, ma questi fattori causano solo una parte dei casi. Nuovi farmaci mirati stanno portando a qualche miglioramento nel trattamento, ma al momento è difficile quantificare il loro impatto". (segue) (Com)