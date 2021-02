Ricerca: si prevedono oltre 1,4 milioni di morti per tumori nel 2021 nell'Ue e nel Regno Unito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro ha considerato i tassi di mortalità per tumori nei 27 Stati membri dell'Ue nel loro insieme e nel Regno Unito per confronto con gli anni precedenti, quando il Regno Unito era ancora membro dell'Ue. Ha anche esaminato i sei paesi più popolosi - Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Regno Unito - per tutti i tumori e, individualmente, per stomaco, intestino, pancreas, polmone, seno, utero (compresa la cervice), ovaio, prostata, vescica e leucemie per uomini e donne. Questo è l'undicesimo anno consecutivo in cui i ricercatori hanno pubblicato queste previsioni. I dati sui decessi sono stati raccolti dai database dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di Eurostat. Nel 2021 è previsto un totale di 1.443.000 decessi per tumori nell'Ue (1.267.000) e nel Regno Unito (176 mila). Ciò corrisponde a tassi di mortalità standardizzati per età pari a 130 per 100 mila uomini (in calo del 7% dal 2015) e 81 per 100 mila donne (in calo del 5%) nell'Ue. Rispetto al tasso massimo di decessi per cancro nel 1988, circa 5 milioni di decessi per cancro saranno evitati nell'Ue e oltre un milione di decessi evitati nel Regno Unito dal 1989 al 2021. Solo nel 2021, 348 mila e 69 mila decessi per cancro saranno evitati rispettivamente nell'Ue e nel Regno Unito. La riduzione nel fumo, una migliore conservazione degli alimenti e migliori terapie sono la causa delle riduzioni per tumori come polmoni, stomaco e mammella. Tuttavia, sebbene i tassi di mortalità per cancro ai polmoni stiano diminuendo negli uomini, sono ancora in aumento nelle donne in molti paesi, un dato dovuto al fatto che le donne tendevano a iniziare a fumare più tardi nel 20 ° secolo rispetto agli uomini. Nell'Ue, i tassi di mortalità per cancro ai polmoni sono stimati a 32 per 100 mila negli uomini (in calo del 10%), ma nelle donne a 15 per 100 mila (in aumento del 7%). La dottoressa Eva Negri dichiara: "I tassi di mortalità per cancro al polmone negli uomini sono del 25% inferiori nel Regno Unito rispetto all'Ue a causa della diminuzione più rapida e più ampia della prevalenza del fumo negli uomini del Regno Unito. Ciò si riflette anche nei tassi di mortalità previsti più bassi per tutti i tumori negli uomini del Regno Unito. Nell'Ue, gli uomini hanno smesso di fumare, anche se più tardi rispetto al Regno Unito, il che spiega il ritardato calo dei tassi di mortalità maschile in questi paesi". (segue) (Com)