Ricerca: si prevedono oltre 1,4 milioni di morti per tumori nel 2021 nell'Ue e nel Regno Unito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coautore Paolo Boffetta (MD), redattore associato degli Annals of Oncology per l'epidemiologia, professore e direttore associato per le scienze della popolazione presso la Stony Brook University di New York (USA) e professore presso l'Università di Bologna, ha dichiarato: "Il cancro rimane la seconda causa di morte in Europa dopo le malattie cardiovascolari. Sebbene si preveda che i tassi di mortalità in molti tumori diminuiranno quest'anno, il numero assoluto di decessi per malattia continuerà ad aumentare a causa dell'invecchiamento della popolazione. Ciò sottolinea la crescente importanza per la salute pubblica. La diagnosi e il trattamento del cancro ritardati a causa della pandemia Covid-19 possono aumentare il carico di cancro nei prossimi anni. I risultati che riportiamo quest'anno sono particolarmente importanti perché sottolineano che le tendenze nella mortalità per cancro del pancreas e cancro del polmone femminile non mostrano l'andamento favorevole di altri tumori importanti. Le misure per continuare a migliorare la mortalità per cancro dovrebbero includere smettere di fumare, in particolare nelle donne, controllare il sovrappeso e il consumo di alcol, ottimizzare lo screening e la diagnosi precoce per il cancro al seno, all'intestino e - nell'Europa centrale e orientale - anche al cancro del collo dell'utero. Una gestione dei dati aggiornata deve essere adottata in tutta Europa, in particolare nell'Europa centrale e orientale, e le vaccinazioni dovrebbero essere ampiamente disponibili per le donne per eliminare il cancro cervicale, che è causato dal virus del papilloma umano, e contro l'epatite B, che è collegato al cancro al fegato. Un trattamento efficace dell'epatite C contribuirà anche a controllare il cancro al fegato". In un editoriale di accompagnamento, il professor José Martín-Moreno, dell'Università di Valencia, Spagna, e Suszy Lessof, dell'Osservatorio europeo sui sistemi e le politiche sanitarie, Bruxelles, scrivono che "la chiave per comprendere il passato e come affrontare il futuro sono i dati". Credono che l'analisi dia motivo di speranza; tuttavia, evidenziano potenziali problemi da Covid-19 in quanto il cancro è un "grave fattore di rischio per i pazienti con infezione da Covid-19, che comporta una maggiore probabilità di ricovero in terapia intensiva, ventilazione meccanica e mortalità". (segue) (Com)