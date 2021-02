Ricerca: si prevedono oltre 1,4 milioni di morti per tumori nel 2021 nell'Ue e nel Regno Unito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aspetti positivi non dovrebbero mascherare l'ombra della pandemia Covid-19. Il suo impatto sui malati di cancro (e la paura di tale impatto) incombe. Al di là del danno diretto di questo nuovo coronavirus per le persone immuno-compromesse e particolarmente vulnerabili, ci sono le implicazioni sull'assistenza clinica e sull'interruzione della ricerca. Forse la cosa più preoccupante a lungo termine è la paralisi dei programmi di prevenzione, screening e diagnosi precoce. Da marzo 2020, tutta l'attività legata al progresso degli ultimi decenni si è arrestata bruscamente. È troppo presto per quantificare gli impatti, ma sembra inevitabile che avranno conseguenze marcate, se non drammatiche. Concludono: "Il possibile impatto della pandemia Covid-19 sulla mortalità consolidata effettiva per il 2020, per il 2021 e oltre, richiede vigilanza". Inoltre, l'epidemiologo Carlo La Vecchia avverte di un possibile rischio per il prossimo futuro: "che i morti per tumore nel 2020 vengano registrati come decessi dovuti al Covid-19, facendo diminuire apparentemente i tassi di mortalità per cancro". La ricerca è stata sostenuta dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con una borsa di studio per l'indipendenza scientifica dei giovani ricercatori. (Com)