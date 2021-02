Giappone: autorità trasporti blocca a terra i Boeing 777 dopo l'incidente negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dei trasporti del Giappone hanno ordinato la messa a terra dei velivoli Boeing 777 operati dalle compagnie aeree del Paese, dopo l'incidente che ha coinvolto un velivolo dello stesso tipo negli Stati Uniti ieri, 21 febbraio. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'ordinanza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti giapponese coinvolge per ora 13 velivoli operati da Japan Airlines (Jal) e 10 di All Nippon Airways (Ana), nessuno dei quali aveva in programma voli nella giornata di oggi. La decisione giunge dopo che un 777 decollato da Denver e diretto a Honolulu ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza, a causa dell'esplosione di un motore poco dopo il decollo. Il ministero dei Trasporti giapponese ha reso noto che un motore Pratt & Whitney della famiglia PW4000, analogo a quello coinvolto nell'incidente di ieri, ha sofferto un'avaria su un Boeing 777 di Jal diretto a Naha lo scorso 4 dicembre, e che già in quell'occasione erano state ordinate delle ispezioni. (segue) (Nys)