Corea del Sud: ministro Finanze anticipa presentazione bilancio straordinario (2)

- La pandemia di coronavirus ha assestato un duro colpo al mercato occupazionale della Corea del Sud, dove già prima dell'emergenza sanitaria si registrava un'elevata disoccupazione giovanile. Il numero degli occupati è calato di quasi un milione di persone su base annua nel solo mese di gennaio, un dato che fa di quella in atto la peggiore crisi occupazionale in Corea del Sud dal 1997. Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha evidenziato il dato oggi, 22 febbraio, impegnandosi a far fronte a tale emergenza tramite la creazione di altri 900mila posti di lavoro nel settore pubblico. Secondo i dati forniti dall'Ufficio di statistica nazionale sudcoreano lo scorso 10 febbraio, il mese scorso il numero degli occupati in Corea del Sud è calato di 980mila unità a 25,82 milioni. Si tratta dell'11ma contrazione annuale consecutiva, aggravata dalla devastazione arrecata dalla pandemia a settori come il trasporto aereo, il turismo e la ristorazione. Ancora una volta, i giovani sono i più colpiti dalla crisi: i lavoratori di età compresa tra 15 e 29 anni hanno visto evaporare ben 310mila posti di lavoro, e la disoccupazione giovanile è cresciuta di 1,8 punti percentuali, al 9,5 per cento. (segue) (Git)