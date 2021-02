Cina: Covid, oltre 43 milioni di dosi di vaccino Sinopharm somministrati a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 43 milioni di dosi di vaccino anti-Covid prodotte dalla casa farmaceutica cinese China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) sono state somministrate a livello globale, di cui oltre 34 milioni in Cina e il resto all'estero. Lo hanno reso noto i media cinesi. China National Biotec Group Company (Cnbg), un'unità Sinopharm, ha sviluppato due vaccini contro la Covid-19. Il primo è stato sviluppato dalla sua unità di Pechino, ed è stato approvato per l'uso pubblico in Cina e l'uso di emergenza in diversi Paesi tra cui Iraq, Pakistan e Marocco. L'altro vaccino, sviluppato dall'unità di Wuhan del Cnbg, ha ottenuto il via libera della Cina per l'uso di emergenza, rivolto principalmente a gruppi selezionati a più alto rischio di esposizione al virus. (segue) (Cip)