Cina: Covid, oltre 43 milioni di dosi di vaccino Sinopharm somministrati a livello globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fino ad ora, sono state utilizzate oltre 43 milioni di dosi di vaccino da Sinopharm Cnbg con oltre 34 milioni di dosi somministrate in Cina", ha spiegato l'emittente statale cinese "Cctv". La Cina ha altri due vaccini - sviluppati da Sinovac Biotech e CanSino Biologics - che sono stati approvati per l'uso all'estero. Questi vaccini possono essere conservati alle normali temperature da congelatore, rendendoli un'opzione potenzialmente attraente per molti Paesi in via di sviluppo. La Cina sta fornendo assistenza vaccinale a 53 Paesi in via di sviluppo e ha accordi di esportazione con 22 Paesi. L'Indonesia è tra i maggiori acquirenti di vaccini cinesi con un accordo per 125 milioni di dosi del vaccino Sinovac. Inoltre, sono state fatte donazioni di vaccini cinesi a diversi paesi tra cui Pakistan, Bangladesh, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale e Namibia. (Cip)