Cina-Usa: ministro Esteri Wang sollecita rispetto reciproco e ripristino cooperazione

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha auspicato rispetto reciproco, dialogo rafforzato e cooperazione reciprocamente vantaggiosa, al fine di tentare una normalizzazione delle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Wang è intervenuto all'apertura del Forum Lanting a Pechino, con il tema "Promuovere il dialogo e la cooperazione e gestire le differenze: riportare le relazioni Cina-Stati Uniti sulla strada giusta". Wang ha sottolineato che è importante per i due Paesi rispettarsi a vicenda e non interferire negli affari interni gli uni degli altri, aggiungendo che questa è una norma fondamentale che disciplina le relazioni internazionali. Nel sottolineare che la Cina ha sempre rispettato le scelte fatte dal popolo statunitense, Wang ha aggiunto che Pechino non ha intenzione di sfidare o sostituire gli Stati Uniti ed è pronta ad avere una coesistenza pacifica e cercare uno sviluppo comune. "Ci auguriamo che gli Stati Uniti rispettino gli interessi fondamentali della Cina, la dignità nazionale e i diritti allo sviluppo. Esortiamo gli Usa a smettere di diffamare il Partito comunista cinese (Pcc) e il sistema politico cinese, a smettere di sostenere parole e azioni delle forze separatiste che cercano l'indipendenza di Taiwan, e a smettere di minare la sovranità e la sicurezza della Cina attraverso gli affari interni riguardanti Hong Kong, Xinjiang e Tibet", ha aggiunto Wang. (segue) (Cip)