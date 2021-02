Cina-Usa: ministro Esteri Wang sollecita rispetto reciproco e ripristino cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del dicastero ha menzionato l'importanza di intensificare il dialogo e gestire adeguatamente le differenze, affermando che attualmente entrambe le parti dovrebbero dare seguito a quanto affermato dai leader dei due Paesi nella telefonata avvenuta alla vigilia del Capodanno cinese, agire nell'interesse fondamentale dei due popoli, assumere un atteggiamento lungimirante, aperto e inclusivo e riattivare o stabilire meccanismi di dialogo in vari settori e a vari livelli. "La Cina è, come sempre, aperta al dialogo. Siamo pronti ad avere una comunicazione schietta con gli Stati Uniti e ad impegnarci in un dialogo volto a risolvere i problemi", ha detto Wang. Il ministro cinese ha affermato che la Cina è pronta a coordinare le politiche e lavorare con gli Stati Uniti nell'ambito della pandemia di Covid-19, del cambiamento climatico e della ripresa economica mondiale. (segue) (Cip)