Cina-Usa: ministro Esteri Wang sollecita rispetto reciproco e ripristino cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang ha sottolineato che è importante aprire la strada alla ripresa degli scambi bilaterali in tutte le aree, osservando che la Cina spera che gli Stati Uniti agiscano il prima possibile per rimuovere le restrizioni sui gruppi educativi e culturali cinesi, sui media e sulle istituzioni per affari cinesi d'oltremare negli Usa, rimuovere le barriere che impediscono ai governi subnazionali e a i settori sociali degli Stati Uniti di impegnarsi con la Cina e incoraggiare e sostenere la ripresa dei normali programmi di scambio tra università e istituti di ricerca. "La Cina è pronta a lavorare con gli Stati Uniti con una mente aperta per costruire un buon ambiente per gli scambi interpersonali", ha detto Wang. (Cip)