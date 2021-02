Usa: ex sindaco di Chicago Emmanuel verso la nomina ad ambasciatore in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intende assegnare la guida di una rappresentanza diplomatica di alto profilo all'ex sindaco democratico di Chicago, Rahm Emmanuel, nonostante l'opposizione di parte della componente progressista del Partito democratico. Lo riferisce il quotidiano "The Hill", secondo cui Emmanuel sarebbe in prima fila per l'incarico di ambasciatore in Giappone o in Cina. Secondo le fonti citate dal quotidiano, Tokyo sarebbe la destinazione più probabile per Emmanuel, che è stato anche capo del personale dell'ex presidente Barack Obama. L'incarico di ambasciatore in Cina potrebbe invece andare all'ex funzionario del dipartimento di Stato Nicholas Burns. Ad Emmanuel è attribuita la riconquista della maggioranza alla Camera dei rappresentanti nel 2006, dopo un lungo ciclo che aveva visto quel partito relegato all'opposizione congressuale. La vittoria aveva preceduto l'elezione a presidente di Barack Obama nel 2008. Emmanuel, che pareva proiettato alla presidenza della Camera, assunse invece un incarico alla Casa Bianca, prima di candidarsi a sindaco di Chicago, dopo il ritiro del primo cittadini che aveva guidato a lungo quella città, Richard Daley. La sua gestione di Chicago, così come la gestione della sparatoria costata la vita al 17enne afroamericano Laquan McDonald nel 2004, hanno reso Emmanuel inviso all'ala ultra-progressista dei Democratici. (Nys)