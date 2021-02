Usa: Merrick Garland al Senato per la conferma a procuratore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merrick Garland si presenterà alla commissione Giustizia del Senato federale Usa oggi, 22 febbraio, per l'inizio della procedura di conferma della sua nomina a procuratore generale degli Stati Uniti. Quella di Garland è l'ultima nomina di primissimo piano dell'amministrazione Biden a non aver ancora superato il vaglio del Senato. La stampa Usa ricorda che quasi cinque anni fa, nel 2016, proprio il Senato, allora guidato da una maggioranza repubblicana, negò a Garland un'audizione per la nomina a giudice della Corte Suprema al posto di Antonin Scalia, che era morto a pochi mesi dalle elezioni presidenziali tenute quell'anno. La nomina di Garland a procuratore generale non dovrebbe invece scontare ostacoli particolari; in una nota pubblicata ieri, 21 febbraio, Garland ha anticipato di voler affrontare la minaccia "dell'estremismo domestico", divenuto priorità per i Democratici dopo l'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio. (Nys)