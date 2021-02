Usa: sondaggio, quasi la metà degli elettori repubblicani sosterrebbe un partito di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi la metà dell'elettorato del Partito repubblicano Usa sarebbe pronto a revocare il proprio sostegno a quella formazione politica, per appoggiare invece un ipotetico nuovo partito guidato dall'ex presidente Donald Trump. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dalla Suffolk University e da "Usa Today", pubblicato nella giornata di ieri, 21 febbraio. Il 46 per cento degli elettori repubblicani consultati nell'ambito della rilevazione hanno affermato che abbandonerebbero il Partito repubblicano per sostenere un partito di Trump, nel caso quest'ultimo decidesse di istituirlo. Solamente il 27 per cento degli elettori conservatori, si sono detti certi che continuerebbero a sostenere i Repubblicani, mentre una percentuale analoga ha espresso incertezza. La critica più comune mossa al Partito repubblicano dagli intervistati è di non rappresentare più le istanze dei suoi elettori - in particolare della classe media imprenditoriale o lavoratrice - e di aver sostanzialmente accettato di condurre il dibattito pubblico entro il perimetro ideologico determinato dai Democratici. (Nys)