© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE- Il presidente Nicola Zingaretti partecipa al convegno "Cantieri nel Lazio – Investimenti per la ripresa", iniziativa promossa dalla Regione Lazio per fare il punto su infrastrutture e risorse indispensabili per far ripartire l'economia e migliorare la viabilità nel territorio. Intervengono Mauro Buschini, presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio, Mauro Alessandri, assessore Lavori Pubblici Regione Lazio, Gianfranco Battisti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Pino Musolino, presidente Autorità portuale, Alessandra Sartore, assessore Bilancio Regione Lazio, Lorenzo Tagliavanti, presidente Unioncamere Lazio, Angelo Camilli, presidente Unindustria Lazio e Antonella Polimeni, rettrice Sapienza Università di Roma. Roma, sede della Regione Lazio, Sala Tirreno, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. L'evento sarà trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio. (ore 9.45) (segue) (Rer)