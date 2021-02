© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Webinar “Riforma dei poteri di Roma Capitale”, promosso dal laboratorio di Crea movimento. Incontro con i rappresentanti parlamentari che sostengono la necessità di riforma, fuori e dentro le aule. Parteciperanno Carmine Candido, presidente di Crea Movimento, Vittoria Baldino (Movimento 5 stelle), Claudio Durigon (Lega), Stefano Fassina (Liberi e uguali), Roberto Giachetti (Italia viva), Riccardo Magi (+Europa), Roberto Morassut (Pd), Fabio Rampelli (Fd’I) e Marcello De Vito (presidente dell’Assemblea capitolina. Diretta Facebook sulla pagina di Crea movimento. (ore 18)- Incontro online "Tik Tok & gli altri. Come comunicare il giusto utilizzo del social network", organizzato dalla delegazione Ferpi Lazio, Federazione relazioni pubbliche italiana. Modera Angela Tassone, consigliere regionale Ferpi, introduce Giuseppe De Lucia, delegato Ferpi Lazio. Intervengono: Guido Scorza, garante privacy; Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia; Federico Rognoni, Tik Tok consultant and creator. L'evento è trasmesso in diretta dalla pagina Facebook di Ferpi Lazio. (ore 18) (Rer)