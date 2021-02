Libia: l’Italia condanna attacco Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia condanna con fermezza l'attacco nei confronti del ministro dell'Interno del Governo di Accordo Nazionale libico Fathi Bashagha. E' quanto si legge in una nota diramata dal ministero degli Esteri italiano. "Nell’esprimere la sua solidarietà al Ministro Bashagha ed ai membri del suo staff per questo episodio inaccettabile, l’Italia si appella a tutti gli attori libici ad astenersi da ogni azione volta a compromettere il percorso verso la stabilizzazione della Libia delineato dal Foro di Dialogo Politico Libico con la nomina dei membri dell’autorità esecutiva temporanea chiamata a condurre il Paese alle elezioni del 24 dicembre 2021", si legge nel comunicato. "L’Italia rimane al fianco della Libia in questa fase cruciale del suo percorso verso la sicurezza, la stabilità e la prosperità, nell’interesse del popolo libico e riafferma il suo pieno sostegno all’azione della Missione UNSMIL ed all’operato dell’Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Jàn Kubis".(Res)