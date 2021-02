Business news: Argentina, gruppo di creditori Ad Hoc, politica del governo è "inadeguata" e "insostenibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina sta pregiudicando le possibilità di ripresa economica del paese a causa di scelte politiche "inadeguate". La dura presa di posizione nei confronti della rotta intrapresa dall'esecutivo di Alberto Fernandez in materia economica è di uno dei principali gruppi di possessori di titoli ristrutturati del debito estero argentino, il denominato "Ad Hoc Group of Argentina Exchange Bondholders" che in un comunicato diffuso oggi afferma che il governo di Buenos Aires sta portando avanti "politiche insostenibili". Secondo il gruppo di creditori che aveva aderito ad agosto del 2020 all'offerta di scambio per la ristrutturazione di 66,2 miliardi del debito estero argentino, "le politiche di controllo dei prezzi, le tariffe congelate e le limitazioni all'accesso alla valuta estera sono palliativi a breve termine destinati a fallire e accumulano solo problemi maggiori lungo la strada della ripresa". (Res)