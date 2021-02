Business news: Messico, cala offerta del gas naturale, da case automobilistiche stop parziali a produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scarsa offerta di gas naturale, conseguenza delle restrizioni sul trasporto imposte dalla gelata negli Stati Uniti, spinge diverse imprese automobilistiche a programmare sospensioni delle attività in Messico. La decisione, che segue la richiesta del governo di moderare il consumo di gas, coinvolge al momento Volkswagen, General Motors, Audi e Mazda, ma interessa anche altre attività presenti negli stati settentrionali del Messico. Volkswagen, presente con uno stabilimento nello stato di Puebla, interrompe per due giorni la produzione del modello Jetta e chiuderà venerdì la linea per l'assemblaggio della Golf e del Suv Taos. Audi è in "sciopero tecnico" da mercoledì e riprenderà le attività non appena la situazione sarà ristabilita. Mazda dovrebbe fermare i motori dello stabilimento di Guanajuato fino alla giornata di oggi, mentre GM potrebbe riaprirli oggi dopo due giorni di stop. (Res)