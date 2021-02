Business news: Brasile, percentuale famiglie indebitate cresce a gennaio al 66,5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percentuale di famiglie brasiliane con debiti o pagamenti in arretrato ha raggiunto il 66,5 per cento a gennaio 2021. L'indice è superiore dello 0,2 per cento rispetto al dato registrato a dicembre 2020 e superiore dello 0,8 per cento per cento rispetto al mese di gennaio dello scorso anno. Lo riferisce la Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo (Cnc) divulgando i dati della Ricerca nazionale di indebitamento e inadempienza del consumatore. La percentuale di inadempienti, cioè famiglie con debiti o conti scaduti, ha raggiunto il 24,8 per cento, in calo rispetto al 25,2 per cento di dicembre, ma superiore al 23,8 per cento registrato a gennaio dello scorso anno. Le famiglie che dichiarano di non poter pagare le bollette ammontano al 10,9 per cento del totale, in calo rispetto all'11,2 per cento di dicembre, ma in crescita rispetto al 9,6 per cento a gennaio 2020. (Res)