Regno Unito: governo promette maggiore sostegno a settore pesca per calo fatturato

- Il Regno Unito incrementerà il sostegno finanziario per le aziende nel settore della pesca e della coltivazione di molluschi in seguito ai problemi di esportazione post-Brexit e alla bassa domanda registrata durante la pandemia Covid-19. Lo ha annunciato oggi il governo britannico, tramite il ministro per l'Ambiente George Eustice. Le autorità del Regno Unito amplieranno i criteri di ammissibilità per includere attività di cattura e acquacoltura di molluschi. "I nostri pescatori sono al centro di molte delle nostre comunità costiere e riconosciamo l'impatto del coronavirus e la fine del periodo di transizione su di loro", ha affermato Eustice. "Questa espansione del nostro pacchetto di sostegno da 23 milioni di sterline garantirà a molte più aziende di beneficiare del supporto governativo", ha aggiunto. (Rel)