M5s: Di Maio, voto interno si rispetta, con Conte solo "un arrivederci"

- "Se non avessimo avuto una tale crisi sanitaria ed economica saremmo andati a votare, ma oggi non è possibile, in Europa vi sono Paesi in lockdown totale per le varianti", ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook. "Se c'è un voto interno lo si rispetta anche se non lo si condivide", ha strigliato Di Maio per poi ringraziare l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la "signorilità" mostrata all'atto del passaggio di governo. "Ringrazio Giuseppe Conte per la signorilità con cui ha gestito l'uscita di scena", ha detto Di Maio in un discorso trasmesso in diretta Facebook. "È stato un signore e spero che il Movimento lo possa accogliere a braccia aperte il prima possibile, perché è una grande risorsa per il paese e perché incarna i nostri valori", ha aggiunto il ministro specificando che con Conte si tratta "solo di un arrivederci". (Rin)