Business news: Brasile, Sparkle firma accordo con Vero Internet per potenziamento connettività internazionale

- Sparkle ha recentemente firmato un accordo con Vero Internet, player emergente nel mercato brasiliano, per offrire connettività internazionale ad alte prestazioni. Fornitore di servizi Internet in rapida crescita, Vero ha circa 350 mila abbonati e una presenza commerciale in 96 città negli stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais; entro il 2023 l'operatore prevede di servire 200 comuni investendo oltre 750 milioni di real in espansione della rete, acquisizioni e trasformazione digitale. Grazie al collegamento con la dorsale di transito IP globale di Sparkle Seabone, Vero Internet potrà beneficiare di un accesso alla Internet globale ad alta velocità e bassa latenza. Con dodici PoP in Brasile, a San Paolo, Rio De Janeiro, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e un'ampia copertura in America centrale e meridionale, Sparkle si conferma come partner internazionale di riferimento in Brasile. (Res)