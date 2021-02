Roma: uomo ferito da arma da taglio soccorso a Trastevere, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo, italiano, è stato trovato ferito lievemente da un'arma da taglio, questa sera, verso le 18.30, a Roma, in piazza S. Cosimato. Dai primi accertamenti dei carabinieri, giunti a seguito della chiamata di un passante che aveva notato l'uomo dolorante, il ferimento non sarebbe avvenuto nella piazza S. Cosimato dove pare che l'uomo sia giunto a piedi. Indagini dei carabinieri della compagnia Trastevere per far luce sulla vicenda. (Rer)