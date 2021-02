Ambiente: Ingv, sull'Etna quarto episodio parossistico in quattro giorni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività dell'Etna è costantemente monitorata dall'Osservatorio Etneo dell'Ingv di Catania. Durante il corso della giornata sono stati effettuati nuovi sopralluoghi dal personale dell'Osservatorio etneo nell'area interessata, per prelevare campioni dei prodotti emessi durante il parossismo odierno e analizzarli in laboratorio. L'Ingv diffonde tempestivamente tutte le informazioni sui parossismi dell'Etna sui canali social dell'Ingv. In particolare, i canali IngvVulcani di Facebook, Twitter e Instagram sono continuamente aggiornati anche con i comunicati emessi costantemente dall'Osservatorio etneo dell'Ingv e con foto e immagini significative dei fenomeni. (Com)