Business news: Brasile, nel 2020 record di famiglie indebitate

- Il debito delle famiglie in Brasile ha raggiunto un livello record lo scorso anno durante la pandemia del Covid-19. Lo riferiscono la Banca centrale (Bc) e la Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo (Cnc). Secondo i dati alla data di novembre del 2020, il debito delle famiglie verso le banche ha raggiunto il 51 per cento del reddito accumulato nei dodici mesi precedenti. Si tratta di un nuovo record nella serie storica iniziata a gennaio 2005. Sempre secondo i dati della Bc, l'impegno del reddito delle famiglie sui prestiti bancari si è attestato al 20,8 per cento nel novembre dello scorso anno. Anche un altro studio, condotto dalla Cnc sulla base dei risultati mensili della Ricerca di indebitamento e inadempienza del consumatore (Peic), ha mostrato un aumento dell'indebitamento delle famiglie lo scorso anno. L'analisi mostra che la media delle famiglie indebitate nel 2020 è cresciuta di 2,8 punti percentuali, rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 66,5 per cento, la percentuale media annua più alta della serie storica, iniziata nel 2010. (Res)