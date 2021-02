Business news: Brasile, governo annuncia chiusura contenzioso con il Canada su sussidi ad aviazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha ufficializzato la decisione di chiudere il contenzioso in Canada avviato nel 2017 nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) contro i sussidi al settore dell'aviazione. Lo riferisce in una nota il ministero degli Esteri brasiliano. Il Brasile aveva avviato il contenzioso contestando "i massicci sussidi concessi dai governi del Canada e della regione Quebec al lancio, allo sviluppo e alla produzione di aerei della serie C da parte della compagnia Bombardier, ritenendo che gli oltre 3 miliardi di dollari trasferiti alla compagnia avevano distorto le condizioni di concorrenza nel mercato dell'aviazione commerciale e causato gravi perdite alla compagnia brasiliano Embraer", si legge nella nota. (Res)