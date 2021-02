Business news: Brasile, produzione di petrolio e gas naturale in crescita a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio brasiliana è aumentata del 5,26 per cento a gennaio di quest'anno rispetto a dicembre 2020, raggiungendo una media di circa 2,870 milioni di barili al giorno. La produzione di gas naturale è cresciuta invece del 7,36 per cento, con una media di circa 136,327 milioni di metri cubi al giorno. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e gli biocarburanti (Anp). Secondo l'Anp, al risultato ha contribuito l'aumento del 30 per cento della produzione nel campo di Buzios, nel bacino di petrolio pre-sal di Campos che a gennaio ha prodotto 643.500 barili di petrolio equivalente al giorno. I giacimenti nello stato di Rio de Janeiro hanno rappresentato il 79,8 per cento della produzione di petrolio brasiliana e il 61,3 per cento della produzione di gas naturale a gennaio. Tra gli operatori spicca la compagnia energetica statale brasiliana Petrobras, che ha mantenuto la leadership della classifica della produzione nazionale, con un totale, nel primo mese dell'anno, di quasi 109 milioni di barili di petrolio equivalente. (Res)