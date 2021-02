Business news: Brasile, Guarnera Advogados presenta il webinar "Prospettive mercato energia brasiliano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il prossimo mercoledì, 24 febbraio alle ore 16,00 italiane il webinar dal titolo "Prospettive mercato energia brasiliano", organizzato da Promo Brasile Italia, associazione dedicata allo sviluppo dei rapporti economici e culturali tra i due paesi e presieduta dall'Avvocato Giacomo Guarnera. L'evento è organizzato in partnership con Confindustria Toscana. Parteciperanno al dibattito il socio fondatore dello studio Guarnera Advogados e presidente di Promo Brasile Italia, avvocato Giacomo Guarnera, che illustrerà le prospettive economiche del Brasile per il 2021. Interverranno poi il capo del settore Energia dello studio Guarnera Advogados, Frederico Boschin, che parlerà delle tendenze e prospettive del mercato Energia in Brasile, il direttore di Latam PSC Group, ingegner Francesco Romeo, che approfondirà l'esperienza Psc Group in Latam, l'amministratore delegato di Asja Ambiente Italia, Tommaso Cassata, che analizzerà il mercato Biogas in Brasile, il componente del team Plamia e delegato Italia Centrale Promo Brasile Italia, Alessandro Gargano, e il componente di Team Piamia, Matteo Grassi. Gli ultimi due illustreranno l'asse Toscana-Brasile per il mercato energia e reti elettriche. (Res)