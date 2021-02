M5s: Di Maio, sì a governo Draghi per portare a casa risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho saputo di essere stato riconfermato ministro un quarto d'ora prima dell'annuncio del presidente Draghi dal Quirinale e così tutti i ministri dell'M5s", ha chiarito il responsabile della Farnesina ed ex capo M5s nel corso di una diretta Facebook. "Non ho votato sì" all'esecutivo Draghi "per avere qualcosa in cambio, ma per fare un governo della nazione a difesa delle leggi nel programma del 2018 e per portare a casa altri risultati, come il ministero della Transizione ecologica", ha ribadito Di Maio.(Rin)