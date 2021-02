Business news: Colombia, economia registra contrazione del 6,8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia della Colombia ha registrato ne 2020 una contrazione del 6,8 per cento. Lo rende noto il Dipartimento nazionale di statistiche (Dane), secondo cui il calo del Pil nel quarto trimestre è stato del 3,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La contrazione del Pil a dicembre è stata del 2,47 per cento. Secondo quanto di legge nel rapporto sulle prospettive economiche globali diffuso dalla Banca mondiale diffuso lo scorso 5 gennaio la Colombia registrerà nel 2021 una crescita del 4,9 per cento, sostenuta da una solida domanda domestica. Il settore energetico, sostengono gli esperti dell’istituto finanziario, beneficerà dell’aumento dei prezzi del petrolio. Per il 2022 è prevista una crescita del 4,3 per cento. (Res)