Business news: Messico, maltempo congela i gasdotti negli Usa, lunedì 4,7 milioni di clienti colpiti da black-out

- Sono circa 4,7 milioni le utenze messicane che lunedì si sono trovate senza corrente elettrica a causa della violenta ondata di freddo che ha colpito gli Stati Uniti e il Texas in particolare. Lo ha reso noto la compagnia elettrica messicana, Cfe (Comision federal de electricidad), segnalando che nel corso della giornata è stato riattivato il 79 per cento del servizio. Il brusco calo delle temperature, che ha spinto le autorità del Texas a proclamare il livello 3 di emergenza, ha causato il congelamento dei dotti di gas naturale che alimentano le centrali messicane a ciclo combinato. "Il gas non sta circolando attraverso uno dei dotti più importanti negli Stati Uniti, El Paso Natural Gas", ha detto il direttore generale di CfeEnergia e CfeInternacional, Miguel Reyes Hernandez, in dichiarazioni rilanciate dai media locali. (Res)