Ambiente: Ingv, sull'Etna quarto episodio parossistico in quattro giorni

- Nella notte tra il 20 ed il 21 febbraio 2021 è avvenuto il quarto episodio eruttivo parossistico al Cratere di Sud-Est dell'Etna. Già poco prima delle 18.30 del 20 febbraio, l'Ingv - riferisce una nota - ha comunicato l'inizio di una debole attività al Cratere di Sud-Est, accompagnata dall'incremento del tremore vulcanico. Poche ore dopo, intorno alle 21.30, l'attività stromboliana si è progressivamente intensificata, contestualmente a un repentino incremento del tremore, e si sono osservati anche bagliori fluttuanti dalla "bocca della sella". Un'ora dopo, un trabocco lavico ha iniziato a propagarsi dalla bocca orientale del Cratere di Sud-Est verso la Valle del Bove. Verso le 23 l'attività esplosiva evolveva in una fontana di lava ma, diversamente dagli ultimi tre episodi, il fenomeno è durato per circa un'ora e mezza, illuminando di rosso il cielo dell'Etna. (segue) (Com)