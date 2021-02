Ambiente: Ingv, sull'Etna quarto episodio parossistico in quattro giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un continuo crescendo dell'intensità del fenomeno, l'Ingv comunicava anche l'attivazione di altre bocche che producevano anch'esse fontane di lava ed attività stromboliana, generando getti di lava alti fino a 800-1000 m sopra il Cratere di Sud-Est. Un altro trabocco lavico dalla "bocca della sella" alimentava un flusso lavico diretto, invece, verso sud-ovest. La colonna eruttiva si è alzata per almeno 10 chilometri sopra la cima dell'Etna. L'attività del vulcano ha avuto un'intensità e una durata maggiore dei tre episodi precedenti, esaurendosi dopo le 2 del 21 febbraio, quando non si è osservata più alcuna attività esplosiva e le colate avanzavano lentamente senza più alcuna alimentazione. Tuttavia, tra le 4:30 e 5:15 del 21 febbraio sono state registrate circa venti esplosioni molto energetiche da diverse bocche poste sempre sul Cratere di Sud-Est, che hanno lanciato bombe incandescenti oltre la base del cono del medesimo cratere. Dopo le 5:15 non si è più osservata alcuna attività eruttiva al Cratere di Sud-Est, contrariamente agli altri crateri sommitali dove continua invece l'attività esplosiva osservata ininterrottamente negli ultimi giorni. (segue) (Com)