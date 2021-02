Energia: Enel mette in esercizio 133 megawatt di capacità solare in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Green Power Brasil Participações, la controllata brasiliana del Gruppo Enel per le rinnovabili, ha avviato le operazioni commerciali per l’espansione da 133 megawatt dell’impianto solare fotovoltaico di Sao Gonçalo da 475 megawatt già in funzione, il più grande impianto del suo genere in Sudamerica, che si trova a Sao Gonçalo do Gurguéia, nello stato nordorientale di Piauí, in Brasile. Stando al relativo comunicato stampa, la costruzione della sezione da 133 megawatt ha comportato un investimento di circa 422 milioni di real brasiliani, pari a circa 100 milioni di euro. “L’entrata in esercizio della prima espansione dell’innovativo parco solare di Sao Gonçalo rappresenta per Enel un importante passo avanti in Brasile, rafforzando la nostra posizione di leadership nel mercato della generazione di energia solare del paese: nonostante le difficoltà dello scenario corrente, recentemente abbiamo avviato la costruzione di 1,3 gigawatt di capacità rinnovabile in Brasile, che include una nuova sezione di 256 megawatt del parco solare di Sao Goncalo”, ha commentato Salvatore Bernabei, amministratore delegato di Enel Green Power e responsabile della business line Global power generation di Enel. (segue) (Com)