Business news: Cile, conclusa "la più grande asta" su 5G

- La sottosegreteria per le Telecomunicazioni (Subtel) del Cile ha aggiudicato questa settimana alle imprese Infine, Entel, Movistar e Wom frequenze nella banda dei 3.5 Gigahertz per lo spiegamento della rete 5G. Si è trattata dell'ultima di una serie di quattro gare che nell'insieme hanno rappresentato, a detta del governo cileno, "la più grande asta di spettro nella storia del paese". In totale l'esecutivo ha annunciato di aver raccolto 453 milioni di dollari per le concessioni delle frequenze 700 MHz, Aws, 3.5 GHz e 26 GHz. Secondo dati della Subtel si tratta del 512 per cento in più di quanto ottenuto in tutte le precedenti gare combinate. Nell'ultima gara sono rimaste escluse le imprese Claro e Borealnet, che avevano presentato le offerte più basse. (Res)