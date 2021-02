M5s: Di Maio, al governo per evitare che errori di altri ricadano su cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle ha deciso di stare nella maggioranza del governo Draghi altrimenti "gli errori degli altri sarebbero ricaduti sui cittadini italiani". Lo ha dett il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ed ex capo politico del Movimento cinque stelle nel corso di una dirtta Facebook. "Abbiamo acccolto l'appello del presidente Mattarella sul costruire un governo di unità nazionale perché stavamo andando a votare nel pieno dell'impennata dei contagi dovuta alle varianti del coronavirus, in Europa e fuori dall'Europa", ha ricordato Di Maio per poi rimarcare come "l'emergenza è ancora in corso".(Rin)