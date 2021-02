© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presidio di protesta promosso da Cgil, Cisl e Uil di fronte all’ospedale San Giovanni Addolorata a Roma contro la produttività negata e gli straordinari obbligatori non pagati. Roma, direzione generale dell’azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell’Amba Aradam. (ore 11-13)- Inaugurazione del murale realizzato da Jorit, street artist napoletano, in omaggio a Valerio Verbano, il diciannovenne di Montesacro, militante antifascista, ucciso in casa 41 anni fa da militanti di estrema destra davanti ai suoi genitori, immobilizzati e resi inermi. Saranno presenti: l'autore Jorit, il vicepresidente del III Municipio Stefano Sampaolo, l’assessore alla cultura del III Municipio Christian Raimo, un rappresentante della Regione Lazio e Luca Blasi del Csa Astra. Roma, via delle Isole Curzolane, angolo via Sarandì. (ore 11) (segue) (Rer)