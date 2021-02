Business news: Brasile, produzione centrali termoelettriche cresciuta del 30,1 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La generazione di energia elettrica da centrali termoelettriche in Brasile è aumentata del 30,1 per cento a dicembre 2020, rispetto allo stesso mese del 2019. Lo riferisce la Camera di commercializzazione dell'energia elettrica (Ccee) nell'ambito della pubblicazione del bollettino mensile InfoMercato. Secondo la Ccee l'incremento della produzione è correlato al basso livello di pioggia che ha ridotto le riserve di acque e, di conseguenza, la capacità di produzione delle centrali idroelettriche. La fonte di elettricità che ha registrato la seconda maggiore crescita percentuale è stata l'energia eolica, con un incremento del 12,9 per cento. (Res)