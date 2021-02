Business news: centrale idroelettrica Itaipu, piano da 153 milioni di euro per rinnovo sistema trasmissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di gestione della centrale idroelettrica binazionale Paraguay-Brasile Itaipu ha annunciato un investimento di circa 1 miliardo di real (153,5 milioni di euro) in cinque anni per ristrutturare il sistema di trasmissione della corrente continua ad alta tensione. La rete di trasmissione è stata costruita ed è gestita dalla compagnia Furnas, responsabile in particolare della trasmissione al mercato brasiliano di metà dell'energia prodotta dalla centrale. L'intervento rafforzerà la sicurezza energetica del sistema elettrico brasiliano. L'attuale rete è in funzione infatti da 36 anni ed è alla fine della sua vita utile. Il piano sarà presentato ufficialmente il prossimo 25 febbraio presso la sottostazione della Furnas a Foz do Iguaçu (nello stato di Paranà), in una cerimonia che conterà sulla presenza del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, e dal ministro brasiliano delle Miniere e dell'Energia Bento Albuquerque. L'accordo per l'avvio dei lavori è già stato firmato e il primo trasferimento di fondi, pari a 161 milioni di real (24,8 milioni di euro), è stato effettuato lo scorso 30 dicembre. (Res)