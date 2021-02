Business news: Aerospazio, accordo tra e-Geos e l’argentina Veng per distribuzione dati dei satelliti Saocom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- e-Geos, società costituita da Telespazio e dall’Agenzia spaziale italiana con quote pari rispettivamente all’80 e al 20 per cento, ha firmato un accordo quinquennale di cooperazione, marketing e distribuzione con l’azienda argentina Veng, posseduta al 97 per cento dalla Comisión nacional de actividades espaciales (Conae), responsabile della distribuzione a livello mondiale dei dati acquisiti fuori dall'Europa dalla costellazione satellitare Saocom (Satélite argentino de observación con microondas). Stando al relativo comunicato stampa, la costellazione Saocom è composta da due satelliti identici (Saocom 1A e Saocom 1B), che insieme a quelli della costellazione italiana Cosmo-SkyMed fanno parte del Siasge (Sistema italo-argentino de satélites para la gestión de emergencias), progetto congiunto tra Conae e Asi. Con l’accordo, prosegue la nota, Veng attribuisce ad e-Geos la qualifica di distributore mondiale di tali dati, con esclusiva per alcuni paesi: la società potrà arricchire il proprio portafoglio di offerta con i dati Sar in banda L dei satelliti Saocom. (Res)