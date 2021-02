© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 22 febbraio, cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1716m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: alta pressione in ulteriore rinforzo. Giornata in prevalenza soleggiata seppur con ancora qualche nuvola al mattino sulla pianure piemontese. Clima mite e temperature in ulteriore aumento. Venti deboli.(Rpi)