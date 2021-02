© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunale. Il programma dei lavori prevede, tra le altre cose, l’approvazione del regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati.Diretta streaming sul sito del Comune (ore 15.30)REGIONEL’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato al Centro vaccinale del Policlinico presso Fiera Milano City per il via alle vaccinazioni del personale della Polizia locale Lombardia, a iniziare dagli appartenenti al corpo del Comune di Milano.Policlinico presso Fiera Milano City - Gate 6 - Milano (ore 11.30)VARIEIl capo della Polizia Franco Gabrielli partecipa alla cerimonia con scoprimento del cippo restaurato in ricordo del capitano delle guardie di Pubblica sicurezza Pietro Tantimonaco, nel 40° anniversario dalla sua morte. Alla cerimonia commemorativa presenziano anche il prefetto di Milano Renato Saccone, il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi, il questore Giuseppe Petronzi e i familiari del capitano Tantimonaco.Viale Romagna, 9 - Cinisello Balsamo/Mi (ore 10.00)Presidio della Lega contro la riattivazione di Area C con il commissario provinciale Stefano Bolognini, i consiglieri regionali Gianmarco Senna e Massimiliano Bastoni, oltre a diversi consiglieri comunali e di Municipio.Bastioni di Porta Venezia - Milano (ore 10.00)Il capo della Polizia Franco Gabrielli visita il centro vaccinale del Policlinico di Milano alla Fiera, dove sono in atto le vaccinazioni degli appartenenti alle forze dell’ordine, accompagnato dal prefetto di Milano Renato Saccone e dal questore Giuseppe Petronzi. Al padiglione in Fiera Gabrielli incontra Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano; Alberto Zoli, direttore generale Azienda regionale emergenza urgenza; Ezio Belleri, direttore generale Policlinico e Laura Chiappa, direttore sanitario Policlinico; Alessandra Piatti, direttore medico di presidio e il prof. Nino Stocchetti, responsabile clinico del Padiglione del Policlinico in Fiera.Polo fieristico Fieramilanocity – viale Teodorico – Gate 9 - Milano (ore 11.15)Presentazione del progetto di comunicazione sulla mobilità “Guidami”. Partecipano l’assessore comunale a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran, la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, il presidente di Legambici Aps Federico Del Prete, Paola Casaletti della cooperativa Tuttinsieme ed Eleonora Puddu, responsabile NoPlanetb Italia.Via Padova, angolo via L. Cambini - Milano (ore 11.30)Conferenza stampa di presentazione del progetto per insegnare ai ragazzi disabili come comportarsi negli eventi di Protezione civile, nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia e il Consorzio Erbese Servizi alla Persona di Erba (Co).Sede del Consorzio Erbese, via Primo Maggio, 58 - località Bindella, Erba/Co (ore 17.00)(Rem)