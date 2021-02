Bolivia: ministro Economia, 2020 chiuso con deficit del 12 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia ha chiuso il 2020 con un deficit del 12 per cento. Lo ha riferito il ministro dell'Economia e delle finanze pubbliche, Marcelo Montenegro, segnalando che il governo del presidente Luis Arce intende portare la cifra sotto il dieci per cento. Uno sforzo, ha detto il ministro nel corso di una intervista radiofonica, da raggiungere nel 2021 tanto attraverso una riduzione delle spese, con un taglio del 30 per cento dei costi della pubblica amministrazione già messo nella legge di Bilancio. Ma anche grazie "all'importante" aumento del gettito fiscale. (Brb)