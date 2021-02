Roma 2021: De Micheli (FI), con Raggi Capitale piombata in baratro indegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di che città parla Beppe Grillo? Si vide che da Genova, Roma viene percepita diversamente da come la vivono i romani. Con la Raggi sindaca, questa città è precipitata in un baratro indegno per una Capitale". Lo dichiara in una nota il coordinatore Forza Italia del I Municipio, Francesco De Micheli. "Si va dal decoro alla mobilità, fino alla programmaticità futura, fatta di miliardi di indebitamento per pianificare realizzazioni che sanno solo di promessa elettorale. Poco credibili, peraltro, visto che arrivano da una amministrazione che ha cambiato una giunta all'anno per la durata di un mandato il quale, per fortuna di tutti, si sta per chiudere", conclude la nota.(Com)