© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, la mia totale solidarietà per le ignobili offese ricevute". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza in Lombardia e consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano. "Questa non è critica politica, ma alimentare odio in modo gratuito, ancora più inaccettabile perché rivolto a una donna", conclude De Corato. (Com)