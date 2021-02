Libia: nuova autorità esecutiva condanna attentato a Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Consiglio presidenziale e il presidente del governo di unità nazionale libico hanno condannato in una nota l'attentato subito oggi dal ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, a Tripoli. Si legge che "in seguito all'incidente contro il convoglio del ministro degli Interni del governo di accordo nazionale, Bashagha, invitiamo le autorità giudiziarie e di polizia ad aprire un'indagine equa e trasparente sulle circostanze dell'incidente e a perseguire i responsabili, e ad affermare che tutti i soggetti coinvolti non sfuggiranno alla pena". Si legge ancora che "il processo di raggiungimento della stabilità che abbiamo intrapreso è pieno di sfide e imboscate, e non dobbiamo fare di questo episodio un'area di sedizione per seminare intrighi e ostacolare questa marcia che abbiamo intrapreso insieme per il bene del progresso della Libia". Per questo si chiede "a tutte le parti in questa fase critica di esercitare moderazione e di impegnarsi a lavorare insieme per raggiungere la verità e ritenere responsabili tutti coloro che violano la legge attraverso le autorità giudiziarie e di sicurezza competenti". La nuova autorità inizierà i suoi lavori "non appena sarà votata la fiducia dal parlamento nei prossimi giorni e si adopererà per rendere una delle sue priorità l'estensione del pieno controllo della sicurezza su tutto il suolo libico e garantire che la legge sia saldamente applicata attraverso le autorità competenti". (Lit)